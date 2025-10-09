Son dakika! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat
Son dakika haberi... İstanbul'da havanın da yağışlı olmasının etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Saat 08.20'de İBB'ye ait trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 90'e kadar yükseldi.
İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü.
Kentte aralıklarla süren yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bakırköy'de başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Beylikdüzü ve Avcılar arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ile Avcılar ve Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında araçlar güçlükle ilerliyor.