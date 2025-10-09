Son dakika! İstanbul’da yağmur sonrası trafik kilit! Yola çıkacaklar dikkat

Fotoğraf, (DHA)



ANADOLU YAKASINDA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Kentin Anadolu Yakası'nda bir çok bölgede trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal'dan Göztepe'ye kadar, Ankara istikametinde ise Göztepe'den Maltepe'ye kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. Pendik ve Tuzla arasında ise her iki istikamette gecikmeler meydana geliyor.

Tem Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar bir çok bölgede araçlar güçlükle seyrediyor.

