15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alevlere teslim oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle köprüde trafik oluşurken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 07:33

Paylaş





ABONE OL

Yangın, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışında seyir halindeki otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NFV 646 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Fotoğraf (DHA)



Sürücü hemen aracını kenara çekerek kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.