Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Teslime'nin mektubu ortaya çıktı: Çektiği işkenceler ve uyuşturucu batağı....
ydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kalfaköy yakınlarındaki ormanlık alanda 7 Ağustos gecesi ölü bulunan üniversite öğrencisine ait olduğu belirtilen bir mektup ortaya çıktı. Mektupta, bağımlı olduğunu, ardından kuryelik yaptığını ve gördüğü işkence ve tacizlerin eski neşesini kaçırdığını belirttiği öğrenildi.
Olay, 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece yaşanmıştı. Mersin'den üniversite okumak için Aydın'a gelen Teslime Hanedan (20), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla ticari taksiyle bölgeye gelmiş ve burada başına aldığı kurşun yarası ile hayatını kaybetmişti.
Teslime'nin erkek arkadaşı E.F., ifadesinde kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürmüştü. Gözaltına alınan E.F., çıkarıldığı mahkemece adam öldürme şüphesi ile tutuklanmıştı.
Denizli Cezaevi'nde tutuklu bulunan E.F.'nin talebi üzerine evde yapılan aramada kitapları arasında bir mektup bulundu. Bulunan mektup E.F.'nin avukatı Orhan Apaydın tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edildi.