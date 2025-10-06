Ormanlık alanda ölü bulunmuştu! Teslime’nin mektubu ortaya çıktı: Çektiği işkenceler ve uyuşturucu batağı....

Teslime Hanedan 'ın ölmeden kısa süre önce 20 Mart 2025 tarihinde el yazısı ile yazılmış mektubu E.F.'ye teslim ettiği öğrenildi.

Ormanlık alanda ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime'nin mektubu savcılığa teslim edildi. (İHA)



ÇEKTİĞİ İŞKENCELERİ VE UYUŞTURUCU BATAĞINA NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ ANLATMIŞ

Üniversitede okumak için memleketi Mersin'den Aydın'a gelişinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek mektubuna başlayan Teslime Hanedan'ın mektupta bağımlı olduğunu, ardından kuryelik yaptığını ve gördüğü işkence ve tacizlerin eski neşesini kaçırdığını belirttiği öğrenildi.

Güvendiği insanlar tarafından kimliği dahil her şeyinin alındığını belirten Teslime'nin daha sonra eskort adı altında çalışmak zorunda kaldığını belirttiği mektubun bazı gerçekleri ortaya çıkarmasının beklendiği öğrenildi.