İsviçre’den Türkiye’ye tarihi iade: 7 eser Bordum Kalesi’nde sergilenecek

İsviçre'den Türkiye'ye 7 adet tarihi eser iade edildi. (takvim.com.tr)

Kaçakçılıkla mücadelenin sadece uluslararası iş birlikleriyle değil, yerel düzeyde de sürdürüldüğüne dikkat çeken Ersoy, özellikle Anadolu'daki vatandaşların ve köy halkının eğitilmesinin kritik rol oynadığını belirtti. Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü: