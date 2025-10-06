Berfin Ada umut oldu: Alpaslan Ali tedavi için Dubai’ye gidecek

Henüz 20 günlükken annesi tarafından terk edilen Alpaslan bebek ölümcül hastalığın pençesine düştü. Tedavisi için kampanya düzenlenen Alpaslan’a aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybeden 3 yaşındaki Berfin Ada için toplanan para aktarıldı. Berfin Ada’nın umut olduğu Alpaslan Ali Dubai’ye giderek ilacına kavuşacak...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Malatya'da yaşayan karadağ ailesini SMA Tip 1 hastası bebekleri Alpaslan Ali'nin kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Henüz 20 günlükken annesi tarafından terk edilen Alpaslan bebeğe, kampanyası tamamlanan ancak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Berfin Ada'nın parası aktarıldı. Berfin Ada'nın umut olduğu Alpaslan Ali Dubai'ye giderek ilacına kavuşacak.

Doğanşehir ilçesinde yaşayan Karadağ ailesi geçtiğimiz yıl Kasım ayında çocukları Alpaslan Ali'yi kucaklarına aldı. Ancak kısa süre sonra yapılan testler sonucunda minik Alpaslan'a SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Annesi minik Alpaslan'ı 20 günlükken terk edip gitti.

Baba Gökhan Karadağ ve babaanne Firdevs Karadağ, Alpaslan Ali'yi hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdi.

Alpaslan Ali'nin yurt dışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Takvim Gazetesi

BERFİN ADA UMUT OLDU

Baba Gökhan Karadağ çocuğunun tedavisi için gereken yaklaşık 2 milyon doları toplayabilmek için büyük mücadele verirken bir mucize yaşandı. Yine Malatya'da doğan ancak depremin ardından İzmir'e yerleşen Fırat ailesinin 3 yaşındaki çocukları SMA Tip 1 Hastası Berfin Ada'nın yardım kampanyası 1 yıl önce tamamlanmıştı.

Ancak Berfin Ada'nın durumunun ağırlaşması üzerine tedaviye gidemedi ve geçtiğimiz Ağustos ayında hayatını kaybetti. Bunun üzerine valilik Berfin Ada'nın hesabındaki 60 milyon TL'lik kısmı Alpaslan Ali'nin yardım hesabına aktardı. Böylece Alpaslan Ali'nin kampanyası mutlu sonla tamamlandı.

Takvim Gazetesi

BURUK BİR SEVİNÇ YAŞIYORUZ

Karadağ, "Hayatını kaybeden Berfin Ada evladımız Alpaslan Ali'mizin umudu oldu. Bir yanımız buruk bir yanımız sevinçli. Zor günlerden geçtik ama her zaman iyi ki Alpaslan'ın babasıyım dedim.

İnşallah tedavisini olup oğlum sağlığına kavuşacak" dedi. Gökhan Karadağ, tedavi için kısa süre sonra Dubai'ye gideceklerini ifade etti.