"Yan bakma" kavgasında facia: 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın vuruldu | O anlar kamerada
Konya'da iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle kavga çıktı. Silahlı kavga sırasında sokakta bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın boynundan vurularak hayatını kaybetti. O anların görüntüsü ortaya çıktı.
Konya'da iki grup arasında yaşanan kavga sırasında sokakta bulunan ve boynundan vurularak hayatını kaybeden Yıldırım Kaçın'ın vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.
"YAN BAKMA" KAVGASI ÇIKTI
Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Taksiyle mahalleye gelen Ferhat U. Doğukan İ. ve Ahmet A. (26) ile Nedim Kaçın ve Ali Tuğral arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışması çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan Ferhat U. ile Doğukan İ., tabancayla, Kaçın ve Tuğral'a ateş açtı. Ali Tuğral bacağından, Nedim Kaçın karnından, bu sırada sokakta bulunan kuzeni Yıldım Kaçın da boynundan yaralandı. 3 şüpheli ise geldikleri taksiyle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından
Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan
Yıldırım Kaçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın da yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ali Tuğral'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.