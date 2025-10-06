Antalya’da 1,5 yıldır kayıp: Ailesi Muhammet Akan’dan haber bekliyor

Yaklaşık iki buçuk yıl önce ortağıyla giyim mağazası açan 26 yaşındaki Muhammet Akan, iddiaya göre işlerin kötü gitmesi ve borçların ödenememesi üzerine ortadan kayboldu. Ailesi, oğullarından bir buçuk yıldır haber alamadıklarını belirterek savcılık ve emniyetten yardım istedi. Anne ve baba, “Yaşadığını ya da öldüyse mezarını bilmek istiyoruz” çağrısında bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Antalya'da yaşayan Muhammet Akan (26), yaklaşık iki buçuk yıl önce arkadaşı A.B. (28) ile giyim mağazası açtı. İddiaya göre işlerin kötü gitmesinin ardından A.B.'nin tefeciden para aldığı, Akan'ın da bu borçtan sorumlu tutulduğu ve borçları ödeyemeyince ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Ailenin iddiasına göre Muhammet Akan, kaybolmadan önce sıkıntılı bir dönem geçiriyor, borçlarını ödeyemediği için tehdit alıyordu. Antalya'ya taşınan anne Emine Akan ve baba İsmail Akan, oğullarından bir buçuk yıldır hiçbir haber alamadıklarını belirterek, savcılık ve emniyetten yardım talep etti. Baba İsmail, "Oğlumuzun yaşadığını ya da öldüyse mezarını bilmek istiyoruz" dedi. Anne Emine, "Borcu varsa biz öderiz, arkasındayız. Bir telefon açsın, 'anne ben iyiyim' desin" şeklinde konuştu.