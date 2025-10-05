Hem suçlu hem güçlüler!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümüne neden olan kreşten yeni skandal. Kreş, Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği öğrenci listesinde Berra’yı “okula geldi” gibi gösterdi

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçtiğimiz ay kreş havuzunda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra Dizi'nin trajik ölümünün ardından skandallar ardı ardına ortaya çıktı. En çarpıcı detay ise, küçük kızın ölümünden 21 gün sonra, okul yönetimi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi MEBBİS'e girilen listede, hayatta olmayan Berra'nın adının bulunduğu ve "okula geldi" şeklinde gösterildiği iddiası oldu. Baba İsmail Dizi, bu skandalın okulun kayıt zorunluluğunu yerine getirmediğini gizlemek amacıyla yapıldığını belirterek, hayatta olmayan kızlarının okula gelmiş gibi gösterilmesine isyan etti. Berra'nın feci ölümüyle ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu, ailenin ikinci büyük isyan sebebi oldu. Bursa Adli Tıp Kurumu'nun bile kesin ölüm sebebini belirleyemeyip dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdiği olayda, iki makine mühendisi ve bir öğretmenden oluşan bilirkişi heyeti, Berra'nın ölümünü "epilepsiye bağlı nöbete" dayandırdı.