Her şey Mete için: 3 bin motosikletli katıldı

DMD hastası Mete Karakaş, kendisi gibi motosiklet tutkunlarına sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. 3 bin motosikletli de afişlerle farkındalık sürüşü yaparak Mete’ye moral oldu.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025

Mete'nin, 'Kas hastasıyım Motosikletli, motorcu abilerimi davet ediyorum' sözleriyle yaptığı videolu çağrı, Türkiye'nin birçok yerine ulaştı. Yüzlerce motosiklet tutkunu, Mete'nin çağrısını yerine getirmek için Ankara'da bir araya geldi. Sürücüler, 'Mete için ben de varım', 'DMD değil, Mete kazansın' dövizler astıkları motosikletleriyle farkındalık korteji düzenledi. Mete de korteje önderlik etti. Kampanyaya dikkat çekip, farkındalık oluşturan motosiklet sürücülerine diğer sürücüler de destek verdi.

METE'NİN ÇAĞRISI TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Ankara'da yaşayan Mete Karakaş'a (10), 1 yaşında ölümcül kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu.

Mete'nin yurt dışında tedavi görebilmesi için gerekli olan 3 milyon doların toplanabilmesi amacıyla Ankara Valiliği'nin onayıyla geçen ocak ayında kampanya başlatıldı. Şimdiye kadar tedavi için gereken miktarın yüzde 27'lik kısmı toplandı. Karakaş, hem yardım kampanyasına dikkat çekmek hem de DMD hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak için anne ve babasıyla birlikte motosiklet tutkunlarını sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile farkındalık sürüşüne davet etti.