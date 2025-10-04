takvim-logo

Gaziantep'te doktordan skandal görüntüler: Ben sana rapor veriyorsam karşılığında...

Gaziantep'te yaşanan skandal olayda bir doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Yapılan operasyonla yakalanan doktor ve olayla ilişkili 3 şahıs tutuklandı. Söz konusu görüntülerde doktorun isteğe göre rapora hastalık yazması, aldığı paraları bilgisayarın altına saklaması ve soruşturma açanları tehdit etmesi ise herkesi şaşkına uğrattı. İşte haberin detayları...

Doktorun yaptıklarına kimse inanamadı. 'Bu kadarına da pes!' dedirten olay Gaziantep'te yaşandı. Para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep'te doktor rezaleti: Para karşılığı sahte rapor pazarlığı kamerada

Operasyon sonucunda para karşılığı sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktor M.T. ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ile dijital materyal ele geçirildi.

FİYAT PAZARLIĞI KAMERADA

Yakalanan kadın doktor M.T.'nin rapor yazması için muayeneye gelen hastalarla pazarlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın doktorun, hastalara 'para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam', 'ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım' demesi ve 'normalde 150 ama senden 100 alırım' diyerek fiyat pazarlığı yapma anları şok etti.

SORUŞTURMA AÇANLARI TEHDİT ETTİ

Görüntülerde, doktorun bazı hastalara 'ishal', bazı hastalara 'bronşit' gibi hastalıkları rapora yazacağını söylemesi ve kendisiyle ilgili soruşturmadaki bir hakimle ilgili, 'benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar' demesi de dikkat çekerken, aldığı sahte rapor paralarını bilgisayarının altına saklaması anbean yer aldı.

DOKTOR VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki yasal işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden aralarında doktor M.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

