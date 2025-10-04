Gaziantep’te doktordan skandal görüntüler: Ben sana rapor veriyorsam karşılığında...

Para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora yönelik operasyon yapıldı. (İHA)



SORUŞTURMA AÇANLARI TEHDİT ETTİ

Görüntülerde, doktorun bazı hastalara 'ishal', bazı hastalara 'bronşit' gibi hastalıkları rapora yazacağını söylemesi ve kendisiyle ilgili soruşturmadaki bir hakimle ilgili, 'benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar' demesi de dikkat çekerken, aldığı sahte rapor paralarını bilgisayarının altına saklaması anbean yer aldı.