Gaziantep'te doktordan skandal görüntüler: Ben sana rapor veriyorsam karşılığında...
Gaziantep'te yaşanan skandal olayda bir doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Yapılan operasyonla yakalanan doktor ve olayla ilişkili 3 şahıs tutuklandı. Söz konusu görüntülerde doktorun isteğe göre rapora hastalık yazması, aldığı paraları bilgisayarın altına saklaması ve soruşturma açanları tehdit etmesi ise herkesi şaşkına uğrattı. İşte haberin detayları...
Doktorun yaptıklarına kimse inanamadı. 'Bu kadarına da pes!' dedirten olay Gaziantep'te yaşandı. Para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon sonucunda para karşılığı sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktor M.T. ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ile dijital materyal ele geçirildi.
FİYAT PAZARLIĞI KAMERADA
Yakalanan kadın doktor M.T.'nin rapor yazması için muayeneye gelen hastalarla pazarlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın doktorun, hastalara 'para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam', 'ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım' demesi ve 'normalde 150 ama senden 100 alırım' diyerek fiyat pazarlığı yapma anları şok etti.