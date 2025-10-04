Beslemek istediği köpeğin saldırısına uğradı! Pişman değil

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025

Burdur çevre yolunda taksiyle ilerleyen Hüseyin Tetik, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği görüp, aracını durdurdu. Hüseyin Tetik, mama vermek istediği köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Tetik, köpeğe mama döktükten sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Tetik'in koluna 14 dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı. Tetik, "Hayvanlara dayanamıyorum. Hayvan sevgimden vazgeçmem. Bugün olsa o hayvanın yanına yine giderim" dedi.