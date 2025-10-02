Malatya’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 15 araçta zincirleme hasar

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 14:35

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı. Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı. Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarptı ve devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fotoğraf (AA)

'BÜTÜN ARAÇLARA ÇARPTI'



Kazanın tanıklarından Cihat Kaya, "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi." dedi.