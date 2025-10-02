Depremi hisseden çevre iller 2 Ekim | İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü, kaç şiddetinde oldu?

İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. AFAD’ın aktardığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi olarak belirlenirken, depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedildi. Depremin ardından bölgeden art arda açıklamalar gelirken, vatandaşlar “Deprem kaç saniye sürdü, şiddeti neydi?” sorularına yanıt arıyor. İşte depremi hisseden çevre illerin listesi…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 16:06

Paylaş





ABONE OL

Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 2 Ekim Perşembe günü meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından özellikle İstanbul'da depremin kaç saniye sürdüğü merak ediliyor. Peki İstanbul'da deprem kaç saniye sürdü?

(Kaynak: AA) İSTANBUL'DA DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU? Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil birçok ilde hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan yorumlara göre depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının yaklaşık 10-15 saniye sürdüğünü ifade etti. Ancak depremin süresine ilişkin yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı. 2 Ekim Perşembe günü meydana gelen deprem, çevre illerde de etkisini gösterirken AFAD, büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.