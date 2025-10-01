takvim-logo

Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında

Bugün Dünya Kahve Günü kutlanırken, pek çok ülkenin damağında Türkiye’de işlenen kahvenin tadı var. Türkiye’nin kahve ihracatı bu yılın ilk 8 ayında 78.8 milyon doları aştı...

Her yıl kahvenin kültürel önemi ve tarihçesini kutlamak için 1 Ekim tarihi Dünya Kahve Günü olarak kutlanıyor. Bu gün ile kahvenin ekonomik değeri ve sosyal etkileri hakkında farkındalık artırılırken, sürdürülebilir kahve üretiminin önemine dikkat çekiliyor.

1 YILDA %128.5 ARTIŞ
Türkiye'de kahve çekirdeği yetişmiyor ama ürün işlenerek bu alanda ihracat yapılıyor. Kahve ihracatı da her geçen yıl katlanarak artıyor. TÜİK verilerine göre; bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, kahveden 78 milyon 893 bin 130 dolar gelir elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 34.5 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Böylece bu yıl kahve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128.5 artış gösterdi.

İHRACATTA İLK 5 ÜLKE
Türkiye'nin sattığı kahveye en çok talep gösteren ülke 11 milyon 684 bin 554 dolar ihracat rakamı ile Suriye oldu. Listeyi 11 milyon 134 bin 423 dolar ile Belarus takip ederken, üçüncülük 5 milyon 719 bin 435 ile Rusya'ya gitti. 3 milyon 591 bin 882 dolar ile Cezayir, 3 milyon 74 bin 419 dolar ile de KKTC listenin üst sıralarına yerleşti.

İTHALAT KARNESİ
2015-2024 döneminde ise ülkemizin kahve ihracatı 354 milyon 568 bin doları buldu. Türkiye bu dönemde kahve ithalatına da 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi. Son 10 yılda, Türkiye'ye kahve ithalatının en çok yapıldığı ülkelerin başında 1 milyar 778 milyon 504 bin dolarla Brezilya yer aldı. Listeyi 201 milyon 82 bin dolarla Hollanda, 100 milyon 475 bin dolarla İtalya izledi. Aynı dönemde Almanya'dan 80 milyon 978 bin dolarlık ve Kolombiya'dan 79 milyon 984 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

370 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPTIK
Sıcak ve soğuk versiyonlarıyla artan kahve tüketimi, bu alandaki ticarete de hareketlilik getirirken, dünyada son 10 yılda "kahve keyfi" için harcanan para 370.3 milyar dolara ulaştı. Dünya genelinde 2015-2024 döneminde 370.3 milyar dolarlık kahve ithalatı yapılırken, 69 milyar 227 milyon dolarla ABD ilk sırada geldi. Bu ülkeyi, 41 milyar 962 milyon dolarla Almanya ve 28 milyar 987 milyon dolarla Fransa izledi. Dünyada son 10 yılda en fazla kahve ithalatı yapan diğer ülkeler ise İtalya, Kanada, Belçika, İspanya, Japonya, Hollanda ve İsviçre oldu. Bu 10 ülkenin, yaptığı kahve ithalatı 238.5 milyar doları buldu.