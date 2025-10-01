Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında

İTHALAT KARNESİ

2015-2024 döneminde ise ülkemizin kahve ihracatı 354 milyon 568 bin doları buldu. Türkiye bu dönemde kahve ithalatına da 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi. Son 10 yılda, Türkiye'ye kahve ithalatının en çok yapıldığı ülkelerin başında 1 milyar 778 milyon 504 bin dolarla Brezilya yer aldı. Listeyi 201 milyon 82 bin dolarla Hollanda, 100 milyon 475 bin dolarla İtalya izledi. Aynı dönemde Almanya'dan 80 milyon 978 bin dolarlık ve Kolombiya'dan 79 milyon 984 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.



Dünyaya Türk kahvesi içiriyoruz (Takvim.com.tr)



370 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPTIK

Sıcak ve soğuk versiyonlarıyla artan kahve tüketimi, bu alandaki ticarete de hareketlilik getirirken, dünyada son 10 yılda "kahve keyfi" için harcanan para 370.3 milyar dolara ulaştı. Dünya genelinde 2015-2024 döneminde 370.3 milyar dolarlık kahve ithalatı yapılırken, 69 milyar 227 milyon dolarla ABD ilk sırada geldi. Bu ülkeyi, 41 milyar 962 milyon dolarla Almanya ve 28 milyar 987 milyon dolarla Fransa izledi. Dünyada son 10 yılda en fazla kahve ithalatı yapan diğer ülkeler ise İtalya, Kanada, Belçika, İspanya, Japonya, Hollanda ve İsviçre oldu. Bu 10 ülkenin, yaptığı kahve ithalatı 238.5 milyar doları buldu.