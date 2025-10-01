Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Bugün Dünya Kahve Günü kutlanırken, pek çok ülkenin damağında Türkiye’de işlenen kahvenin tadı var. Türkiye’nin kahve ihracatı bu yılın ilk 8 ayında 78.8 milyon doları aştı...
Her yıl kahvenin kültürel önemi ve tarihçesini kutlamak için 1 Ekim tarihi Dünya Kahve Günü olarak kutlanıyor. Bu gün ile kahvenin ekonomik değeri ve sosyal etkileri hakkında farkındalık artırılırken, sürdürülebilir kahve üretiminin önemine dikkat çekiliyor.
1 YILDA %128.5 ARTIŞ
Türkiye'de kahve çekirdeği yetişmiyor ama ürün işlenerek bu alanda ihracat yapılıyor. Kahve ihracatı da her geçen yıl katlanarak artıyor. TÜİK verilerine göre; bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, kahveden 78 milyon 893 bin 130 dolar gelir elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 34.5 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Böylece bu yıl kahve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128.5 artış gösterdi.
İHRACATTA İLK 5 ÜLKE
Türkiye'nin sattığı kahveye en çok talep gösteren ülke 11 milyon 684 bin 554 dolar ihracat rakamı ile Suriye oldu. Listeyi 11 milyon 134 bin 423 dolar ile Belarus takip ederken, üçüncülük 5 milyon 719 bin 435 ile Rusya'ya gitti. 3 milyon 591 bin 882 dolar ile Cezayir, 3 milyon 74 bin 419 dolar ile de KKTC listenin üst sıralarına yerleşti.