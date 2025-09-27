Kestane karası fırtınası hangi ayda? Kestane karası ne zaman başlıyor, hangi mevsimde olur?

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 16:54

KESTANE KARASI NEDİR?

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan kestane, Türkiye'de özellikle Marmara kıyıları, Ege bölgesi ve Doğu Karadeniz'de yetiştirilen önemli bir ürün olarak öne çıkar. Dikenli kabuğu nedeniyle toplanması zahmetli olan kestaneler, olgunlaştıklarında hasada hazır hale gelir.