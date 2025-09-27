Kestane karası fırtınası hangi ayda? Kestane karası ne zaman başlıyor, hangi mevsimde olur?
Sonbaharın habercisi sayılan “Kestane Karası Fırtınası”, her yıl eylül ayının son günlerinde etkisini göstermeye başlıyor. Genellikle 25 Eylül civarında ortaya çıkan bu doğa olayı, ani sıcaklık düşüşleri ve sert rüzgarlarla kendini hissettiriyor. Adını kestane ağaçlarının meyve vermeye başladığı döneme denk gelmesinden alan fırtına, sonbaharın gelişini işaret eden önemli göstergelerden biri olarak biliniyor. Peki kestane fırtınası kaç gün sürüyor?
Halk arasında sonbaharın başlangıcında görülen ve sıcaklıkların aniden düşmesiyle ortaya çıkan "Kestane Karası Fırtınası", eylül ayının son günlerinde görülüyor. İşte kestane karası etkileri…
KESTANE KARASI NEDİR?
Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan kestane, Türkiye'de özellikle Marmara kıyıları, Ege bölgesi ve Doğu Karadeniz'de yetiştirilen önemli bir ürün olarak öne çıkar. Dikenli kabuğu nedeniyle toplanması zahmetli olan kestaneler, olgunlaştıklarında hasada hazır hale gelir.
KESTANE KARASI FIRTINASI NEYİ İFADE EDİYOR?
Kestane ağaçlarının meyve verdiği dönem olan eylül ayının son günlerinde, hava sıcaklıkları ani şekilde düşer. Bu değişimle birlikte rüzgarın etkisiyle kestaneler ağaçlardan dökülür. İşte bu nedenle halk arasında söz konusu hava olayına "Kestane Karası Fırtınası" adı veriliyor.