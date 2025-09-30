Müge Anlı’nın programında itiraf edilen Şaban Ataş cinayetinde mahkeme kararını verdi! Kim ne kadar ceza aldı?

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 13:19

Olay, ATV'de yayınlanan Müge Anlı programına katılan eski eşi Emine Karabulut tarafından aydınlatıldı. Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı canlı yayında cinayeti itiraf ederek, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dedi.

Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş (52), 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları, Ataş'a ulaşamayınca bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu; ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı.

Seydikemer'de Şaban Ataş'ın (52) kaybolup, aranması sırasında ATV'de Müge Anlı'ya konuk olan eski eşi Emine Karabulut'un itirafları ile canlı yayında Ataş'ın cesedinin yerinin tespiti gerçekleştirilmişti. Olayla ilgili olarak 3'ü tutuklu 4 sanık için kasten adam öldürme suçu ile iddianame hazırlanırken, Fethiye 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar için mahkeme kararını verdi. Geçtiğimiz duruşmada savcı mütalaasında tüm sanıkların tasarlayarak kasten adam öldürmekten cezalandırılmasını istemişti. Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıklara ceza yağdırdı.

Cinayet itirafının ardından Emine Karabulut (44), Burhanettin Öztürk (46) ve Mert Ataş (23) tutuklanmış; Durkadın Karabulut (85) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şaban Ataş cinayeti (Ekran görüntüsü)

Müge Anlı'ya konuk olan eski eşi Emine Karabulut'un cinayet itirafıyla birlikte, Emine Karabulut (44), Burhanettin Öztürk (46) ve oğlu Mert Ataş (23) tutuklanmış ve kayınvalidesi Durkadın Karabulut (85) ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Fethiye 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında savcının mütalaasına karşı tutuklu sanık Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş ile tutuksuz sanık Durkadın Karabulut ve avukatlarının görüşleri alındı.

Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş (52), 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş'a ulaşılamadı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı Müge Anlı'daki canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

Fethiye 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıkların avukatları ile tutuksuz sanık Durkadın Karabulut katıldı. Tutuklu sanıklar Emine Karabulut, Burhanettin Öztürk ve Mert Ataş ise cezaevlerinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Ö.K. isimli bir tanık dinlenirken, "Şaban Ataş'ın kaybolduğunu sosyal medyadan öğrendim. Seydikemer'deki evime geldikten 15 dakika sonra Burhanettin gelip Şaban Ataş'ın kaybolduğunu söyleyerek, nasıl bulabiliriz şeklinde ifadelerde bulundu. Burhanettin o sırada annemi ya da Emine'yi yalnız bırakmıyordu" şeklinde konuştu.