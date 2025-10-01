Trabzon’da büyük panik! İnsansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi

Trabzon'da bulunan kamikaze deniz aracı. (İHA)

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri de sinyal kesici ile bölgede incelemelerde bulundu.

Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı da bölgede ekiplerden bilgi aldı.

İstanbul'dan gelecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, insansız deniz aracında incelemelerini sürdürecek.

"İLK GÖRDÜĞÜMÜZDE FİBER BALIKÇI TEKNESİ ZANNETTİK"

Hamsi avlamak için denize açılan balıkçılardan Halil İbrahim Bozok, gece saatlerinde teknenin radarına bir cismin girdiğini söyledi.

Gördükleri şeyi geminin üzerine almak istediklerini anlatan Bozok, "Vince taktık, kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor. Daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerine haber vererek, batan tekneyi gemimizin üzerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdik. Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettik." dedi.

Bozok, insansız deniz aracını ilk gördüklerinde küçük balıkçı teknesine, fiber bota benzettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Halatlarımızı takıp yukarı kaldırdıktan sonra askeri bir bot olduğunu fark ettik. O anda 'içinde herhangi bir cisim, bomba bir şey olabilir' diye düşündük ama sonuçta bunu kaldırdık. Herhangi bir patlama, problem olmadığı için teknemizin kenarında asılı bir şekilde karaya kadar getirdik. Herhangi bir problem olmadı. Tabi yaptığımız yanlış bir şey. Deniz üzerinde ekipleri çağırıp ona müdahale etmek lazımdı."