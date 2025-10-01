1 Ekim Dünya Kahve Günü

Uluslararası Kahve Örgütü’nün 2014’te aldığı kararla 1 Ekim, kahve severler için ortak kutlama günü ilan edildi. İlk resmi etkinlik, 2015’te Milano’daki Expo kapsamında gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025

1 Ekim, Uluslararası Kahve Örgütü tarafından 2014 yılında Dünya Kahve Günü ilan edildi. Dünyadaki birçok ülke, yıl boyunca çeşitli tarihlerde kendi ulusal kahve günlerini kutluyor. Mart 2014'te, Uluslararası Kahve Örgütü'ne üye devletler, dünya çapındaki kahve severler için tek bir kutlama günü oluşturmak amacıyla 1 Ekim'de Uluslararası Kahve Günü düzenlemeyi kabul etti. 3-7 Mart 2014 tarihlerinde yapılan toplantıda, Uluslararası Kahve Örgütü tarafından Expo 2015'in bir parçası olarak Milano'da ilk resmi Uluslararası Kahve Günü'nün başlatılmasına karar verildi. Uluslararası Kahve Günü'nün kesin kökeni bilinmemekte.