88 gün Türkiye’yi turladıktan sonra Müge Anlı’da bulunan Dilek Başkurt tedavi altına alındı

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 14:24

Sakarya'da yaşayan Kadriye Arslan Başkurt , yaklaşık 3 aydır kayıp olan kızı Dilek Başkurt'u bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kızının adına Türkiye'nin farklı illerinden trafik cezaları geldiğini söyleyen anne, yardım çağrısında bulundu.

Dilek Başkurt tedavi altına alındı. (Ekran görüntüsü)

88 GÜN SONRA ANNESİYLE YÜZLEŞTİ



Kızının eşinden boşandığını ve çalıştığı yerden tazminatını alamadığını için psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen anne, izleyicilerden yardım istedi. Dilek Başkurt'un en son İstanbul Büyükçekmece'de görüldüğü belirtildi. Canlı yayına bağlanan iki izleyici, kayıp kadının aracını tehlikeli, bir şekilde kullanırken gördüklerini söyledi. Yayına gelen ihbarlar sayesinde bulunan Dilek Başkurt, 88 gün sonra annesiyle yüzleşti.

EVLATLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ ADINI DEĞİŞTİRDİ

Rusya'dan evlatlık alındığını düşündüğü için adını İrina olarak değiştiren İrina Dilek Başkurt, "Kayıp değilim. Oğlumu gezdirmek için tatile gittim. Oğluma tarihi yerleri gezdirecektim. Şehir şehir gezdim oğlumla" dedi.