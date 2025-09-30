88 gün Türkiye'yi turladıktan sonra Müge Anlı'da bulunan Dilek Başkurt tedavi altına alındı
Atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Dilek Başkurt, Türkiye'yi dolaştıktan 88 gün sonra bulundu. Canlı yayında annesi ile yüzleşen Dilek Başkurt, 'Benim ailem Rusya'da' diyerek herkesi şoke etmişti. Psikolojik problemler yaşayan genç kadın, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Sakarya'da yaşayan Kadriye Arslan Başkurt, yaklaşık 3 aydır kayıp olan kızı Dilek Başkurt'u bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kızının adına Türkiye'nin farklı illerinden trafik cezaları geldiğini söyleyen anne, yardım çağrısında bulundu.
88 GÜN SONRA ANNESİYLE YÜZLEŞTİ
Kızının eşinden boşandığını ve çalıştığı yerden tazminatını alamadığını için psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen anne, izleyicilerden yardım istedi. Dilek Başkurt'un en son İstanbul Büyükçekmece'de görüldüğü belirtildi. Canlı yayına bağlanan iki izleyici, kayıp kadının aracını tehlikeli, bir şekilde kullanırken gördüklerini söyledi. Yayına gelen ihbarlar sayesinde bulunan Dilek Başkurt, 88 gün sonra annesiyle yüzleşti.
EVLATLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ ADINI DEĞİŞTİRDİ
Rusya'dan evlatlık alındığını düşündüğü için adını İrina olarak değiştiren İrina Dilek Başkurt, "Kayıp değilim. Oğlumu gezdirmek için tatile gittim. Oğluma tarihi yerleri gezdirecektim. Şehir şehir gezdim oğlumla" dedi.
"DEDEM BENİ RUSYA'DAN GETİRMİŞ"
Gergin tavırlarıyla ve annesine sarf ettiği sözler ile dikkat çeken İrina Dilek Başkurt, "Dedem Cafer Başkurt, beni Rusya'dan alıp getirmiş, ölmeden önce söyledi. O benim öz annem değil, beni doğurmadı" dedi.