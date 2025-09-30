Fatih'te tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada...
Fatih Beyazıt’ta öğle saatlerinde bir yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 13.30'da Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Yoldan geçen bir yayaya tramvay çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.