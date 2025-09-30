takvim-logo

Fatih'te tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada...

Fatih Beyazıt’ta öğle saatlerinde bir yayaya tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Kaza, saat 13.30'da Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Yoldan geçen bir yayaya tramvay çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı; Kaza anı kamerada. (DHA)

KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yayanın bir anda yola atladığı ve onda gelen tramvayın ise duramadığı görülüyor. Kazanın olduğunu fark eden vatandaşlar yayanın yanına geliyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

