Fatih’te tramvay yayaya çarptı! Kaza anı kamerada...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 22:24

Fatih’te tramvayın çarptığı yaya yaralandı; Kaza anı kamerada. (DHA)

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yayanın bir anda yola atladığı ve onda gelen tramvayın ise duramadığı görülüyor. Kazanın olduğunu fark eden vatandaşlar yayanın yanına geliyor.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.