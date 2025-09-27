Kırşehir'de evlat dehşeti! Anne ve babasını öldürdü kuzenlerini yaraladı
Kırşehir’de aile içerisinde çıkan tartışmada 37 yaşındaki Ömer Kılıç, Annesi ve babasını bıçakla öldürdü. Evden çıkarken karşılaştığı kuzenlerini de yaraladı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Aşağı Homurlu Köyü'nde meydana geldi. Ailesinin evine gelen ve daha sonradan soyadını değiştirdiği öğrenilen Ömer Kılıç, henüz bilinmeyen nedenle annesi Azime ve babası Nuh Öz ile tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Kılıç, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Öz çifti, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
Ailesini bıçakladıktan sonra evden çıkan Ömer Kılıç, kapının önünde karşılaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ile Nihal Göztak'ı (38) bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.