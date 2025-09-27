İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürüldü

Beykoz'da gece saatlerinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 01:38

Paylaş





ABONE OL

Yangın 00.00 sıralarında Beykoz Rüzgarlıbahçe'deki ormanlık alanda meydana geldi.

Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN