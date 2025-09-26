Çanakkale - Gökçeada feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 10:18

Paylaş





ABONE OL

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN