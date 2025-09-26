takvim-logo

Çanakkale - Gökçeada feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

