TÜRK DİL BAYRAMI MESAJLARI 2025 | Dil Bayramı nedir, ne zaman kutlanıyor, önemi ne?

26 Eylül, Dil Bayramı olarak kutlanıyor. Türkçenin doğru ve etkili kullanımını teşvik eden bu özel gün, aynı zamanda Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunun yıl dönümüne denk geliyor. Sosyal medya kullanıcıları, Dil Bayramı'na özel mesaj ve paylaşımlarla bu anlamlı günü kutluyor. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan günün anlam ve önemini vurgulayan bir mesaj yayınladı. Mesajı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yayınladı.

26 Eylül Dil Bayramı, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla her yıl kutlanıyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu özel günü anmak için mesaj ve paylaşımlar yapıyor. İşte günün önemi ve kutlama mesajları...

Başkan Erdoğan'ın Türk Dil Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı;

"Ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemiz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, milletimizin en sağlam teminatlarından biridir. Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir.

Tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, coğrafyalar aşmış, medeniyet kurmuş Türk milleti, diline sahip çıkarak kimliğini korumuş; kelime hazinesiyle, ifade gücüyle dünyaya sesini duyurmuştur.

Şive, lehçe ve bölgesel farklılıklarıyla güçlü ve çeşitliliğe sahip bir yapıda olan Türk dili, yalnızca bir iletişim aracı değildir; düşüncenin evidir, duygularımızın aynasıdır. Şiirimizde, türkümüzde, edebiyatımızda ve bilimsel eserlerimizde dilimizin zarafeti ve inceliği göze çarpar. Kültürümüzün hafızasıdır; geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan köprüdür.

Güzel dilimiz Türkçemize yapacağımız en güzel katkı dilimizi doğru kullanmak, güncel teknolojiyi, bilimsel terimleri Türkçe ile buluşturarak dilimizi zenginleştirmek olacaktır. Yeni nesillerimize Türkçeyi yaşatacak eserler kazandıralım, okullarda, medyada, sosyal hayatta kelimelerimize özen gösterelim.

Bu vesileyle, Türkçemizi koruyup geliştirerek, bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum. Türk Dil Bayramımız kutlu olsun."

Milli Eğitim Bakanlığınca 26 Eylül Dil Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulunuldu

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 26 Eylül 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde "1. Türk Dili Kurultayı"nın toplandığı ve bu tarihi başlangıcın "Dil Bayramı" olarak kutlanmasının kabul edildiği anımsatıldı. Milli kimliğin bayramı olan bu günün düşünerek, okuyarak, konuşarak ve yazarak Türkçe'yi yarınlara taşıyanlara şükranların sunulduğu aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"(Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) kapsamında Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerindeki dört dil becerisini temele alan köklü değişiklikten 'Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi'ne, 'Türkçe Öğretiminde İyi Uygulamalar Konferansı'ndan 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı'na önemli adımlarla milletimizin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini geçmişten geleceğe 'dil bilinci' ile aktarıyor, Türkçemize hizmeti görev biliyoruz."

DİL BAYRAMI NEDİR, NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

Dil Bayramı, her yıl 26 Eylül'de kutlanan, Türkçeyi geliştirmeyi amaçlayan bayramdır. Türk Dil Kurumunun açılışı (12 Temmuz) amacıyla da kutlanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1932'de düzenlenen "Birinci Türk Dil Kurultayı"nın açılış günü olan 26 Eylül, her yıl "Dil Bayramı" olarak kutlanır.

DİL BAYRAMI MESAJLARI

  • Milletlerin varlığı ve bağımsızlığı, diliyle şekillenir. Türkçemizi doğru ve güzel kullanmak, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmanın ilk adımıdır. Tüm yurttaşlarımızın 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutluyorum.
  • 26 Eylül 1932'de toplanan Birinci Türk Dil Kurultayı ile başlayan bu anlamlı yolculuk, Türkçemizin zenginleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu özel günde dilimize sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Dil Bayramımız kutlu olsun.