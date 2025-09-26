Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane'nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı
Gümüşhane'de, bir çobanın tesadüfen keşfettiği ve "yer altı sarayı" olarak anılan Karaca Mağarası, bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı. Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitleriyle adeta görsel bir şölen sunan mağara, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda astım ve solunum yolu hastalarına iyi gelen şifalı havasıyla da dikkat çekiyor. İşte 110 bin kişiyi kendine hayran bırakan o büyülü dünyanın hikayesi...
Gümüşhane'nin Yer Altı Sarayı Şifa Dağıtıyor: 110 Bin Kişi Bu Mağaraya Akın Etti!
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yemyeşil ormanların kalbinde, adeta bir sır gibi saklanan doğa harikası Karaca Mağarası, bu yıl adından sıkça söz ettiriyor. Milyonlarca yıllık bir zaman yolculuğunun eseri olan ve görenleri kendine hayran bırakan mağara, yılbaşından bu yana tam 110 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizminin parlayan yıldızı oldu.
"Yer altı sarayı" olarak nitelendirilen bu eşsiz oluşum, sadece dantel gibi işlenmiş sarkıt ve dikitleriyle değil, aynı zamanda solunum yolu rahatsızlıklarına şifa olduğu söylenen havasıyla da ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.
BİR ÇOBANIN HİKAYESİYLE BAŞLAYAN SERÜVEN
Torul'a bağlı Cebeli köyünde, denizden tam 1.550 metre yükseklikte konumlanan
Karaca Mağarası'nın keşfedilme hikayesi de kendisi kadar ilgi çekici. Rivayete göre, bölgede hayvanlarını otlatan bir çobanın tesadüfen bulduğu bu doğa harikası, ana kayasının 150 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen jeolojik bir mucize.
İçeri adım attığınız andan itibaren sizi bambaşka bir dünyaya taşıyan mağara; mağara çiçekleri, traverten havuzları, mağara incileri ve adeta birer sanat eseri gibi duran mağara gülleriyle dolu. Sadece 1.500 metrekarelik bir alanda bu kadar yoğun ve çeşitli damlataşı oluşumuna ev sahipliği yapması, onu Türkiye'nin ve dünyanın en zengin mağaralarından biri yapıyor. "Bir santimetrelik kısmın 15 yılda oluştuğunu öğrenmek beni en çok etkileyen şey oldu," diyen İstanbul'dan gelen ziyaretçi Muhammed Can Kopuz, bu yavaş ve sabırlı oluşum sürecinin mağaranın değerini daha da artırdığını belirtiyor.
SADECE GÖRSEL BİR ŞÖLEN DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR ŞİFA MERKEZİ
Karaca Mağarası'nı diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de atmosferi. Uzmanlar, mağaranın havasının, "halo terapi" olarak bilinen ve özellikle astım, bronşit gibi kronik solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan tuz terapisi için ideal koşullara sahip olduğunu belirtiyor. Mağaranın içindeki nemli, serin ve polensiz hava, ziyaretçilerin daha rahat nefes almasını sağlıyor.