takvim-logo

Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane'nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

Gümüşhane'de, bir çobanın tesadüfen keşfettiği ve "yer altı sarayı" olarak anılan Karaca Mağarası, bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı. Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitleriyle adeta görsel bir şölen sunan mağara, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda astım ve solunum yolu hastalarına iyi gelen şifalı havasıyla da dikkat çekiyor. İşte 110 bin kişiyi kendine hayran bırakan o büyülü dünyanın hikayesi...

author-1
takvim.com.tr
Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane’nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

Gümüşhane'nin Yer Altı Sarayı Şifa Dağıtıyor: 110 Bin Kişi Bu Mağaraya Akın Etti!

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, yemyeşil ormanların kalbinde, adeta bir sır gibi saklanan doğa harikası Karaca Mağarası, bu yıl adından sıkça söz ettiriyor. Milyonlarca yıllık bir zaman yolculuğunun eseri olan ve görenleri kendine hayran bırakan mağara, yılbaşından bu yana tam 110 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizminin parlayan yıldızı oldu.

Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane’nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

"Yer altı sarayı" olarak nitelendirilen bu eşsiz oluşum, sadece dantel gibi işlenmiş sarkıt ve dikitleriyle değil, aynı zamanda solunum yolu rahatsızlıklarına şifa olduğu söylenen havasıyla da ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane’nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

BİR ÇOBANIN HİKAYESİYLE BAŞLAYAN SERÜVEN

Torul'a bağlı Cebeli köyünde, denizden tam 1.550 metre yükseklikte konumlanan Karaca Mağarası'nın keşfedilme hikayesi de kendisi kadar ilgi çekici. Rivayete göre, bölgede hayvanlarını otlatan bir çobanın tesadüfen bulduğu bu doğa harikası, ana kayasının 150 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen jeolojik bir mucize.

Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane’nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

İçeri adım attığınız andan itibaren sizi bambaşka bir dünyaya taşıyan mağara; mağara çiçekleri, traverten havuzları, mağara incileri ve adeta birer sanat eseri gibi duran mağara gülleriyle dolu. Sadece 1.500 metrekarelik bir alanda bu kadar yoğun ve çeşitli damlataşı oluşumuna ev sahipliği yapması, onu Türkiye'nin ve dünyanın en zengin mağaralarından biri yapıyor. "Bir santimetrelik kısmın 15 yılda oluştuğunu öğrenmek beni en çok etkileyen şey oldu," diyen İstanbul'dan gelen ziyaretçi Muhammed Can Kopuz, bu yavaş ve sabırlı oluşum sürecinin mağaranın değerini daha da artırdığını belirtiyor.

Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane’nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

SADECE GÖRSEL BİR ŞÖLEN DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR ŞİFA MERKEZİ

Karaca Mağarası'nı diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de atmosferi. Uzmanlar, mağaranın havasının, "halo terapi" olarak bilinen ve özellikle astım, bronşit gibi kronik solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan tuz terapisi için ideal koşullara sahip olduğunu belirtiyor. Mağaranın içindeki nemli, serin ve polensiz hava, ziyaretçilerin daha rahat nefes almasını sağlıyor.

Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane’nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

Bu deneyimi bizzat yaşayanlardan biri de tekstil mühendisliğini bırakıp motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye başlayan Saliha Özkan. Projesinin 59. durağı olarak Gümüşhane'ye gelen Özkan, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlatıyor: "Astım geçmişi olan bir insan olarak, içeriye girdiğimde nefes aldığımda o farkı hissedebiliyorsun. Oldukça rahatlatıcı. Vaktim olsa da her gün gelebilsem diyorum." Bu his, Trabzon'dan günübirlik turlar düzenleyen grup lideri Kerem Akcelep tarafından da doğrulanıyor: "Genelde içeriye giren kronik ciğer rahatsızlığı olan misafirlerimiz çok rahatladıklarını söylüyorlar."

Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane’nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİ

Tatil sezonu bitmiş olmasına rağmen Karaca Mağarası'na olan ilgi azalmıyor. Gümüşhane-Trabzon karayoluna sadece 4 kilometrelik mesafede olması, ulaşımı oldukça kolaylaştırıyor. Mağarayı gezen Cezayirli mimar Ryan Algires, "Çok güzel bir yer. İçeride farklı dillerde yapılan tanıtım seslendirmeleri de gayet başarılı. Beni en çok mağaranın sonundaki yer etkiledi," diyerek mağaranın uluslararası standartlarda bir turizm noktası olduğuna dikkat çekiyor.

Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane’nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

Görsel zenginliği, şifalı atmosferi ve etkileyici hikayesiyle Karaca Mağarası, sadece bir gezi durağı olmanın ötesinde, ziyaretçilerine hem ruhen hem de bedenen bir yenilenme vadediyor. Gümüşhane'nin bu "yer altı sarayı", doğanın milyonlarca yıllık sabrının ve sanatının en çarpıcı kanıtı olarak keşfedilmeyi bekliyor.

Kaynak: takvim.com.tr tarafından özgünleştirilen İHA haberi

Fotoğraflar: İHA Fotoğraf Arşivi