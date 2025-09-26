Bir çobanın keşfettiği hazine: Gümüşhane’nin yer altı sarayı şifa dağıtıyor! İşte sırrı

İçeri adım attığınız andan itibaren sizi bambaşka bir dünyaya taşıyan mağara; mağara çiçekleri, traverten havuzları, mağara incileri ve adeta birer sanat eseri gibi duran mağara gülleriyle dolu. Sadece 1.500 metrekarelik bir alanda bu kadar yoğun ve çeşitli damlataşı oluşumuna ev sahipliği yapması, onu Türkiye'nin ve dünyanın en zengin mağaralarından biri yapıyor. "Bir santimetrelik kısmın 15 yılda oluştuğunu öğrenmek beni en çok etkileyen şey oldu," diyen İstanbul'dan gelen ziyaretçi Muhammed Can Kopuz, bu yavaş ve sabırlı oluşum sürecinin mağaranın değerini daha da artırdığını belirtiyor.