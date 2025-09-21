Adana Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan malzemeler sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı.