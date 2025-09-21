Şiddetli sağanak sürüyor: Meteoroloji’den Doğu Karadeniz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 'sarı' kodlu uyarısı sonrası dün etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.