Şiddetli sağanak sürüyor: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz uyarısı
Rize ve Artvin'de, dere kıyısındaki bungalovların yıkıldığı, mahsur kalanların kurtarıldığı, bazı turizm tesislerinin ağır hasar aldığı, enerjinin yanı sıra alt ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çökünce, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda ulaşım durdu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Deremezra köyü mevkisinde dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ile 1 kamyon sele kapılıp, devrildi. Operatörler, kamyon şoförü ve şantiyede çalışan işçilerin, bölgede yağış uyarıları sonrası çalışmalarına ara vermesi olası faciayı önledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün
Doğu Karadeniz'de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 'sarı' kodlu uyarısı sonrası dün etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Rize'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar AFAD, jandarma ve belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.
BUNGALOVLAR SELE KAPILDI
Ardeşen'de Durak Deresi'ne yakın alanda kurulu belediyeye ait Dereağzı Sosyal Tesisleri'ndeki 2 bungalov yıkıldı. Dere sularının bastığı turistik tesisin bahçesi ve lokantası da kullanılamaz hale geldi. Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov da sele kapıldı.
Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26'sının yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışması başlattı.
BAKAN URALOĞLU VE BAK SEL BÖLGESİNDE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sel afetinin etkili olduğu
Rize'ye gelerek incelemelerde bulundu. Geceyi bölgede geçiren bakanlar Uraloğlu ve Bak, alınan ve alınması gereken önlemlerin masaya yatırıldığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katılarak, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.