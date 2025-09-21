TEKNOFEST coşkusu İstanbul Atatürk Havalimanı’nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 12:33

Etkinliğin son gününde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Aileleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan ziyaretçiler TEKNOFEST'in ruhunu etkinlik alanında deneyim ediyor.



TEKNOFEST heyecanı son gününde devam ediyor

1 MİLYON 100 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

Etkinlik kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

