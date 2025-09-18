İzmir’de tekstilci iş insanı kaçırıldı 15 milyon fidye istediler! Şüpheliler yakalandı: 3 tutuklama

İzmir’de A.A., 15 milyon lira fidye amacıyla kaçırıldı. İstanbul’da operasyon düzenleyen polis, iş insanını kurtardı; 5 şüpheli yakalandı, 3’ü tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

İzmir'de bir çete, tekstilci iş insanı A.A.'yı kaçırdı. 15 milyon lira fidye istedi. İş insanından haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. A.A'nın kaçıranlar tarafından İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

Polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Aracı Bağcılar'da park halinde buldu. A.A. düzenlenen operasyonla kurtarılırken, aracı park eden 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3'ü tutuklandı, A.K. ev hapsi ve V.A. ise serbest bırakıldı.

