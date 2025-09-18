Kemik kanseri nedeniyle sağ bacağını kaybetmişti! Şerife Kabak yeni protezi için destek bekliyor: "Kızlarımla yürümek istiyorum"

Kocaeli Çayırova’da yaşayan Şerife Kabak (40), kemik kanseri nedeniyle sağ bacağını kaybetti ve 22 yıllık protezi artık kullanılamıyor. Evden çıkamaz hale gelen Kabak, 2 milyon lira maliyetli yeni protezi için destek bekliyor: 'En büyük hayalim kızlarımla yürümek.'

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Kocaeli Çayırova'da yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Kabak (40), kemik kanseri nedeniyle sağ bacağını kaybetti.

22 yıldır kullandığı protezinin de ömrünü tamamlamasıyla evden çıkamaz hale geldi. Yeni protezi için destek beklediğini belirten Kabak, "Evden çıkamıyorum. 4 yaşındaki kızımın sorumluluklarını dahi yerine getiremiyorum. Yeniden ayağa kalkıp çocuklarımla ilgilenebilmem için gereken yeni protezin maliyeti yaklaşık 2 milyon lira. En büyük hayalim kızlarımla yürümek" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN