İstanbul’da otelde feci olay: Tıp teknisyeni hayatını kaybetti
Bakırköy’de tıp teknisyeni Elif Can Göktürk (39), eşi ve eşinin arkadaşıyla gittiği otelde fenalaşarak hayatını kaybetti. Göktürk ve arkadaşı E., olay sonrası gözaltına alındı.
İstanbul Bakırköy'de tıp teknisyeni Elif Can Göktürk (39), eşi Erkut ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile bir mekanda alkol aldı.
Daha sonra ikili otele gitti, E. ise dışarıda bekledi. Bir süre sonra lobiye inen Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Göktürk ve E. gözaltına alındı.