6 aylık hıçkırık ameliyatla düzeldi!
Su içmek, korkutmak işe yaramayınca iş doktorlara düştü. 1 ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Musa, 5 gün önce düzenlenen cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Hıçkırığa sebep olan şeyin genellikle diyafram kasının çalışmasını sağlayan frenik sinirle ilgili olduğu anlaşıldı.
Gaziantep Şehitkamil İlçesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Suriye uyruklu Rokan Musa, 6 ay önce evinde yemek yerken bir anda hıçkırmaya başladı. Neredeyse her nefes alışında hıçkıran Musa'ya, 6 ay boyunca tanı konulamadı.
