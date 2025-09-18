6 aylık hıçkırık ameliyatla düzeldi!

Su içmek, korkutmak işe yaramayınca iş doktorlara düştü. 1 ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Musa, 5 gün önce düzenlenen cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Hıçkırığa sebep olan şeyin genellikle diyafram kasının çalışmasını sağlayan frenik sinirle ilgili olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Gaziantep Şehitkamil İlçesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Suriye uyruklu Rokan Musa, 6 ay önce evinde yemek yerken bir anda hıçkırmaya başladı. Neredeyse her nefes alışında hıçkıran Musa'ya, 6 ay boyunca tanı konulamadı.

1 ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Musa, 5 gün önce düzenlenen cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Hıçkırığa sebep olan şeyin genellikle diyafram kasının çalışmasını sağlayan frenik sinirle ilgili olduğu anlaşıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN