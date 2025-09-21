18 yaşındaki lise öğrencisinden evde su testi!

İstanbul'da 18 yaşındaki lise öğrencisi Eren Ersoy, musluk suyu ve depolardaki E. coli ile koliform bakterilerini evde kolayca tespit eden pratik bir test kiti geliştirdi. Amacı, su güvenliğini ekonomik ve erişilebilir hale getirmek.

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025

İstanbul'da bir lise öğrencisi, milyonların gündelik hayatına dokunacak bir çalışmaya imza attı. Özel bir lisenin 12. sınıf öğrencisi Eren Ersoy, "Practical E. Coli / Coliform DetectionKit for Water Samples" adlı araştırması sonucu geliştirdiği test kitiyle musluk suyu veya depolarda bulunabilecek E. colive koliform bakterilerini ev ortamında pratik şekilde tespit etti. Henüz 18 yaşında olan Eren, yola çıkış amacını "İçme suyu yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık ve çevre meselesi. Hiç kimse damacana suya mahkûm edilmemeli. Suyun güvenliğini herkes evinde basit bir yöntemle test edebilmeli." sözleriyle özetledi.