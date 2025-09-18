Hava soğuyor Erzurum ve Artvin kar bekliyor! Sıcaklıklar 20 derecenin altında hissedilecek

Türkiye genelinde Balkanlar’dan gelecek soğuk hava sistemi etkili olacak. Sıcaklıklar 20 derecenin altında hissedilecek.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025

Türkiye geneli Balkanlar'dan gelecek bir soğuk hava sistemine giriyor. Bugün ve yarın etkili olacak soğuk havayla sıcaklıklar 20 derecenin altında hissedilecek.

Özellikle Karadeniz kıyılarında sel riski var. Bazı illerde de kar bekleniyor. Erzurum ve Artvin gibi bazı yüksek kentler sezonun ilk karına merhaba diyecek. Karadeniz'e yoğun yağış gelecek. İstanbul'daysa sıcaklık yirmi derecenin altında hissedilecek.

