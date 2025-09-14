Marmaray’da parfümmatik dönemi başladı

Yolcular artık 10 TL karşılığında istasyonlardaki otomatlardan parfüm sıkabiliyor. Kadın ve erkekler için lüks marka kokuların yer aldığı cihazlar, ilginç deneyimiyle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Yaratıcılıkta üstümüze yok. Marmaray'a binenler geçtiğimiz gün bir yenilikle karşılaştı: Parfümmatik. Yani parfüm otomatı. 10 lira ödeyip seçtiğiniz parfümün altındaki butona basıp biraz yaklaşırsanız seçtiğiniz kokuyu size püskürtüyor. Böylece trene bindiğinizde pahalı parfünüzle vagonu mis gibi kokutuyorsunuz. Parfüm hem kadın hem erkekler için var, hem de pahalı markalardan.

