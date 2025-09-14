Marmara Denizi’nden alarm veren örnek: ağır metal kirliliği arttı

ODTÜ’nün Bilim-2 gemisiyle yapılan çalışmada deniz tabanından alınan örneklerde kadmiyum ve çinko gibi toksik metallerin seviyesinde artış tespit edildi. Uzmanlar, Marmara’daki kirlenmeye dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Olgaç Güven yönetiminde ODTÜ'nün Bilim- 2 gemisi ile Marmara Denizi'nin 20 noktasında deniz tabanından "ahtapot" isimli cihazıyla örnekler alındı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, "Kirliliğe neden olan kadmiyum gibi, çinko gibi metallerin arttığını bulduk." dedi.

