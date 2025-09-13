Trabzon'da can pazarı! Trafik ışıklarında bekleyen minibüse TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
Trabzon'da feci bir kaza meydana geldi. TIR'ın, trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı. Öte yandan polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Korkunç kaza, öğleden sonra Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi'nden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi.
TRAFİK IŞIKLARINDA BEKLEYEN MİNİBÜSE TIR ÇARPTI
Trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen 61 M 608 plakalı minibüse arkadan gelen Azerbaycan plakalı TIR çarptı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Kazada, önünde bekleyen hafriyat kamyonun ile TIR arasında sıkışan minibüsteki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.