Trabzon'da can pazarı! Trafik ışıklarında bekleyen minibüse TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var (DHA)

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazada, önünde bekleyen hafriyat kamyonun ile TIR arasında sıkışan minibüsteki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.