Manisa'da bunalıma giren baba evi ateşe verdi: Ailesi canını zor kurtardı

Manisa’da borçları nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Adem Y., alkollü şekilde geldiği evini ateşe verdi. Yangında eşi ve üç çocuğu canlarını zor kurtarırken, bir çocuğu balkondan atlayarak kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Manisa'da dışarıdan alkollü geldiği ileri sürülen Adem Y., borçları nedeniyle bunalımda olduğunu belirtip, iki katlı binanın üst katındaki evini ateşe vereceğini söyledi. Kendisine engel olmak isteyen eşi F.Y. (41) ve 3 çocuğuna rağmen Adem Y., eve benzin döküp, ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm evi sardı. F.Y. ile oğulları E.Y. (15) ve E.Y. (12), kendi imkanları ile dışarı çıkarak canını kurtardı. Bacağı ve kolunda yanıklar oluşan diğer oğlu K.Y. ise balkondan atlayarak kurtuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN