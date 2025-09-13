Kars'ta taciz iddiasıyla öldürme cezası düştü: Azra E.'ye 6 yıl 8 ay hapis

3 yıl önce kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi öldüren lise öğrencisi Azra E.'nin cezası, Yargıtay kararıyla 8 yıldan 6 yıl 8 aya indirildi. Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025

Kars Arpaçay'da 3 yıl önce lise öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken 3 yıldır kendisini taciz ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla katletti.

Azra E., hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, Azra E.'ye önce müebbet, sonra tahrik altında öldürme ve iyi hal indirimi uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Azra E.'nin adli kontrol tedbirlerinin uygulamasının devamına karar verdi. Azra E.'nin avukatı Sinan Erdağı karara itiraz etti. Dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1'nci Ceza Dairesi'nin kararı bozması sonucu yeniden yargılandığı Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 8 aya düştü.

