Konya’da korkunç işkence: Küçük çocuk sigara söndürülerek haşlandı, yoğun bakımda

Beyşehir’de anne ve sevgilisinin şiddetine maruz kalan M.D.Ç.’nin vücudunda sigara yanıkları ve yanık izleri tespit edildi. Küçük çocuk yoğun bakımda tedavi edilirken, anne ile sevgilisi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025

Konya'nın Beyşehir ilçesinde insanın kanını donduran bir vahşet ortaya çıktı. Bina sakinleri, Hatice A'nın oturduğu evden çığlık ve bağırma sesleri gelmesi üzerine ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese gelen polis, eve girdi. Polis ekipleri, eve girdiğinde üzerlerine doğru ağlayarak koşan ve kendilerinden yardım isteyen çocukla karşılaştı.

Hatice'nin sevgilisi Mehmet Ali Doğan (Takvim.com.tr)

Ekipler çocuğun şiddete maruz kaldığını görüp, sağlık ekipleri aracılığıyla küçük çocuğu hastaneye ulaştırdı. Hastanede yapılan kontrollerde M.D.Ç'nin vücudunun çeşitli yerlerinde sigara izmariti söndürüldüğü, gözaltlarında morluklar olduğu, banyoda üzerine kaynar su dökülerek vücudunda yanıklar olacak şekilde haşlanıp, işkence gördüğü belirlendi. M.D.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

'ÇOCUK İYİ'

Çocuğun yapılan tetkiklerinde istismara da uğradığı yönünde bulgulara rastlandı. Bu durumla ilgili kesin raporun çıkması beklenirken, küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlıksız koşullarda yaşadığı anlaşılan çocuğa pedagoglar tarafından da destek veriliyor. Anne Hatice Arıkan ve sevgilisi Mehmet Ali Erdoğan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

