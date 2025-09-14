Kocaeli'de vahşet: 3 kişi hayatını kaybetti!

Hemşire İpek Genç, iddiaya göre evli olan sevgilisi Erhan Derse’nin eşine ilişkilerini açıkladı. Bunu öğrenen Derse çıldırdı. Sevgilisi ve onun erkek kardeşini silahla hayattan kopardı. Ardından aynı tabancayla canına kıydı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Kocaeli'nde yaşanan bu insanlık dışı cinayet, erkek şiddetinin sonu gelmez kabusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23) önü, apartmanın kapısında bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından kesildi.

EŞİ İLİŞKİYİ ÖĞRENDİ

İddiaya göre Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti. Ardından aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan 3 yaralı, kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. İpek Genç, evli sevgilisinin eşine aralarındaki ilişkiyi açıkladığı, bunu öğrenen Erhan Derse'nin de sevgilisini ve kardeşini öldürdüğü iddia edildi. İpek Genç ve kardeşi, Sakarya Sapanca'da toprağa verildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

