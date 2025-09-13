12 yaşındaki Mehmet Demirhan okul bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suruç'ta öğrenim gören küçük Mehmet, ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Antalya’daki cenazede, öğretmen baba Hakan Demirhan, oğlunun tabutunu bırakmayarak yürekleri burktu.

13 Eylül 2025

6. sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan, öğretmen olan anne ve babasının bu yıl tayini çıkmasından dolayı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenim görüyordu.

12 yaşındaki Mehmet Demirhan, okul bahçesinde birdenbire fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Demirhan, kurtarılamadı. Küçük Mehmet'in cansız bedeni Antalya'ya getirildi. kbaş Mahallesi mezarlığında Baba Hakan Demirhan, ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen oğlunun tabutunu bir an olsun bırakmadı.

Cenazede öğretmen olan baba oğlunun tabutunu bir an olsun bırakmadı.

