Aksaray’da aile faciası: Ömer Tan, annesi ve kardeşini vurduktan sonra hayatını kaybetti

18 yaşındaki Ömer Tan, annesi ve kardeşine ateş açtıktan sonra intihar etti. Olayda komşu ve aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025

Paylaş





ABONE OL

Aksaray'da komşusu Kuddusi Altıparmak ile annesi Medine Tan (42) ve 11 yaşındaki kardeşi Umut'u vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Tan (18) tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Kuddusi Altıparmak, "Birden ateş etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadık." dedi. Baba İlhan Tan ise ifadesinde oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını, tedavi olmasını istediğini ancak tedaviye yanaşmadığını öne sürdü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN