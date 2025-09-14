Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü!
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Korku dolu anlar Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Bezirhane mevkiinde meydana geldi.
Ankara-Niğde otobanı üzerinde hareket halindeki 50 AK 511 plakalı Nevşehir Seyahat'e ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Arkadan gelen başka bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.