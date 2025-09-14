Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 18:27

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü (İHA)

Ankara-Niğde otobanı üzerinde hareket halindeki 50 AK 511 plakalı Nevşehir Seyahat'e ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Arkadan gelen başka bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.