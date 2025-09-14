Avcılar’da TEM otoyolunda kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı

Avcılar'da viyadükteki kediyi kurtarmaya çalışan kadına otomobil çarptı (DHA)

Bir süre sonra sakinleşen taraflardan biri, tellerde mahsur kalan kediye yöneldi. Kedi ise müdahale sırasında tellerden atlayarak uzaklaştı. Yaşanan kaza ve kavga anları başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN