Balıkesir'de can pazarı! Tur minibüsünün şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tur minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen 10 S 2620 plakalı tur minibüsü, Kazdağları Milli Parkı içinde bulunan Avcılar Mahallesi Ağlayan Çam mevkisinde devrildi.

11 KİŞİ YARALANDI
Minibüste bulunan 13 kişiden 11'i kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

