Sulama kanalında bulunan ceset 2 aydır kayıp olan İdan Eren'e ait çıktı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde sulama kanalında bulunan cesedin, yaklaşık iki aydır kayıp olan İdan Eren’e ait olduğu belirlendi. Eren’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025

Şanlıurfa Karaköprü'de sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda su içerisindeki cesedi çıkararak güvenli bir şekilde alıkoydu.

Yapılan kimlik tespitinde cesedin, yaklaşık iki aydır kayıp olan İdan Eren'e ait olduğu belirlendi. Eren'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

