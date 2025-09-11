Cami şadırvanında unutulan protez diş şaşkınlık yarattı

Eskişehir Odunpazarı’ndaki Alaaddin Camii’nde imam, avluda protez diş bulunca sahibini aramaya başladı. “Şadırvanda takma diş bulunmuştur” yazıları camiye asıldı, ancak bir haftadır kimse sahip çıkmadı. Vatandaşlar olay karşısında şaşkın: “Saat unutulur ama diş ilk kez görülüyor.”

11 Eylül 2025

Eskişehir'in Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Eskişehir Alaaddin Camii'nde ilginç bir olay yaşandı. İmam, 1 hafta önce cami avlusunda dolaşırken protez dişle karşılaştı.

Protez diş (Takvim.com.tr)

Şadırvanda bulunan dişi sahibine ulaştırmak için her yere haber yolladı ama bulamadı. Bunun üzerine de caminin her yerine "Şadırvanda takma diş bulunmuştur." yazısı asıldı.

Dişin sahibinden hala ses seda çıkmadı. Muammer Baysal adlı vatandaş şaşkınlığını şu sözlerle anlatı: Saat unutulabilir, ama dişi unutanı da ilk defa görüyorum.

