Güneş'le doğan umut: Koruyucu aile oldular, bir dernekle yüzlerce çocuğa ışık oldular

Tekirdağ’da yaşayan Özlem ve Deniz Çağlar çifti, 6 yaşındaki Güneş’in koruyucu ailesi olduktan sonra “Kalpteki Yıldızlar Derneği”ni kurdu. Anne Özlem Çağlar, “Güneş hayatımıza doğdu, kızımız kardeş sevgisini tattı. Bir çocuğun elinden tutmak tarifsiz bir duygu.” dedi.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025

Tekirdağ'da yaşayan Özlem ve Deniz Çağlar çifti, 15 yıl önce evlendi. Bir kızları dünyaya geldi. Sonra da koruyucu aile olmaya karar verdi. Bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gitti. 6 yaşındaki Güneş'in koruyucu ailesi olup onu ikinci evlatları bildi. Çağlar çifti, koruma altındaki çocuklara daha fazla destek olabilmek için de harekete geçti.

3 yıl önce "Kalpteki Yıldızlar Derneği"ni kurup hem koruyucu aileliği yaygınlaştırmaya hem de çocukların sosyal hayata katılmasına yardımcı olduklarını belirtti.

Anne Özlem Çağlar, şunları söyledi: ''Güneş hayatımıza girince ne mi oldu? Hayatımıza tam bir güneş doğdu. Çok şükür kızımız abla olabildi, kardeş sevgisini tadabildi. Koruyucu aileliği tavsiye ederim, her zaman bir çocuğun elinden tutmak bambaşka bir heyecan, bambaşka bir duygu.''

Çağlar çifti, 6 yaşındayken koruyucu ailesi oldukları Güneş'i büyüttü. Kurdukları dernekle başka ailelerin de yüzünü güldürdü...

