Anne kanserle, oğlu SMA ile savaşıyor

Bingöllü Nuriye ve Recep Gökalp’in ikinci çocukları Efrayim’e SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aynı dönemde anne Nuriye Gökalp meme kanseriyle mücadele etmeye başladı. 85 milyon TL’lik gen tedavisi için yardım kampanyası başlatılırken, anne Gökalp “Ne olur sesimize ses olun, çığlığımıza ortak olun.” çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025

Bingöllü Nuriye ve Recep Gökalp'in mutluluğu ikinci çocukları Efrayim'in doğumuyla katlandı. Ancak Efrayim'in SMA Tip-1 olduğu anlaşıldı. Bu sırada anne Nuriye Gökalp'e meme kanseri teşhisi konuldu.

Anne hastalıkla mücadele ederken, oğlunun tedavisi için de yardım kampanyası başlatıldı. Gen tedavisi için gerekli olan para ise 85 milyon TL liraydı. Anne Nuriye Gökalp "Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz. Ne olur sesimize ses olun, çığlığımıza ortak olun." dedi.

